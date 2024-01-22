Площадь погибших лесов в Псковской области в 2024 году планируют сократить на треть

Для этого в лесничествах всех районов региона будут проводиться специальные обследования лесов и санитарные вырубки поврежденной древесины

ПСКОВ, 22 января. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Экология" намерены в 2024 году сократить площадь погибших лесных насаждений на треть - до 0,2 тыс. га. Для этого в лесничествах всех районов области будут проводиться специальные обследования лесов и санитарные вырубки поврежденной древесины, сообщил ТАСС председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Для Псковской области тема о сохранении лесов и сокращении площадей с поврежденной древесиной крайне актуальна. Общая площадь земель лесного фонда в регионе составляет почти 2,4 млн га. В том числе почти 650 тыс. га - это защитные леса, где запрещены сплошные рубки. К этим территориям относятся водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарковые леса, а также леса вокруг глухариных токов.

"Благодаря участию в нацпроекте мы намерены добиться существенных успехов в вопросе снижения площади погибших лесных насаждений, уже в 2024 году их общая площадь будет составлять порядка 0,2 тыс. гектаров, что на треть меньше текущих показателей. Это очень хороший результат, и мы его добьемся в том числе за счет активизации лесопатологических обследований, санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда, их количество будет увеличено благодаря нацпроекту", - отметил собеседник агентства.

Он также пояснил, что погибшие лесные насаждения в Псковской области образуются в основном из-за погодных аномалий, а также из-за активности насекомых-вредителей. Это наносит серьезный ущерб лесному фонду, который состоит в основном из ценных пород древесины - сосны и ели.

"Несколько десятилетий назад по территории региона достаточно мощный ледяной дождь прошел в районе Пушкинских гор и поселка Новгородка. До сих пор видны его следы. В местах образовавшихся повреждений леса мы высадили саженцы сосны. Ежегодно на территории ряда районов из-за сильного ураганного ветра образуются так называемые буреломы. Наши лесничества будут активно выявлять такие участки, проводить санитарные вырубки поврежденной древесины и производить искусственное лесовосстановление", - резюмировал глава регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.