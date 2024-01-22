В Молдавии закроют более половины из 38 центров размещения украинских беженцев

По словам министра труда и социальной защиты республики Алексея Бузу, это позволит украинским беженцам быстрее адаптироваться в стране

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Власти Молдавии планируют закрыть до конца года более половины из 38 центров временного размещения украинских беженцев. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты республики Алексей Бузу.

"Наш план состоит в том, чтобы к концу 2024 года оставалось 13-15 центров, потому что это кризисная служба. Идея заключалась в том, что люди будут находиться в этом центре временно, пока правительство не определит для них долгосрочный вариант. Именно это мы пытаемся сделать. Для каждой семьи, для каждого человека мы определяем альтернативные варианты размещения, обсуждаем варианты трудоустройства", - сказал Бузу в эфире "Радио Молдова".

По его словам, это позволит украинским беженцам быстрее адаптироваться в стране.

В 2022 году в Молдавии было открыто 130 центров размещения беженцев, однако в ходе реорганизации большая их часть была закрыта, укрупнена. По данным Пограничной службы Молдавии, за все это время в республику въехало около миллиона беженцев, однако большинство из них отправилось в страны ЕС. Убежища в Молдавии попросили около 100 тыс. человек, из которых удалось трудоустроить лишь 1,3 тыс.