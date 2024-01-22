В Новосибирской области две школы закрыли на карантин из-за роста ОРВИ

Школьники переведены на дистанционный формат обучения

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области закрыли на карантин две школы из-за роста ОРВИ в них почти на 30%. Об этом сообщила на оперативном совещании облправительства министр образования региона Мария Жафярова.

"В Искитиме временно закрыта школа №14, доля заболевших - 27,6%. Также Палецкая школа в Баганском районе приостановила работу до 24 января. Заболели 18 детей, это 29% от общей численности учащихся", - сказала она.

Школьники переведены на дистанционный формат обучения. Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, за неделю в регионе зарегистрировано 30,1 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ. Рост за неделю составил 7%.

Как сообщал ранее главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич, количество обращений в скорую из-за признаков ОРВИ, в частности, повышенной температуры в Новосибирске в новогодние праздники выросло в четыре раза.