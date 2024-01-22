Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов

Глава ФНПР Михаил Шмаков сообщил главе государства, что организация "движется к съезду", а промежуточной датой станет 30-летие ее основания

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Государственный подход очень важен в работе профессиональных союзов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

В начале общения глава ФНПР сообщил главе государства, что организация "движется к съезду", а промежуточной датой станет 30-летие ее основания.

"Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать совместной работы, все-таки вы для правительства часто неудобный партнер. Но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций, конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону, по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход, конечно, очень важен, и я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов", - сказал Путин.