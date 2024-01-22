Йокширского терьера нашли в отходах на заводе по переработке мусора в Петербурге

Ведется поиск хозяев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Йокширского терьера обнаружили в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге. Собака воспитанная и ухоженная, ведется поиск хозяев, сообщает пресс-служба АО "Автопарк №1 "Спецтранс".

"На мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли мальчика йокширского терьера. Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно. Мы ищем старых хозяев", - сообщили в компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, за время нахождения собаки на предприятии поступило очень много запросов забрать ее. Однако вернуть терьера его владельцам - в приоритете. В ближайшее время его планируют отвезти к ветеринару, чтобы проверить чип.

"Пока что малыш остался на заводе, где наши коллеги о нем прекрасно заботятся - кормят, одевают, гуляют и ласкают", - рассказали в "Спецтрансе".