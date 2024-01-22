Гладков: в Белгороде и Белгородском районе построят четыре новые школы в 2024 году

В 30 школах пройдет капитальный ремонт, сообщил губернатор

БЕЛГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Четыре новые школы появится в Белгороде и Белгородском районе в 2024 году, всего в наступившем году в Белгородской области введут в эксплуатацию семь новых объектов образования, еще в 30 пройдет капитальный ремонт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В этом году мы только по объектам образования поставили в план 55 объектов, из которых 37 будут введены уже в этом году, а остальные - переходящие. Так, [в 2024 году будут введены] семь объектов строительства и 30 капитального ремонта. Будут построены четыре новые школы в Белгородской агломерации - Белгород и Белгородский район", - сообщил Гладков.

В одном из микрорайонов Белгорода появится новая школа на 600 мест, в Белгородском районе - школы на 1,5 тыс. мест (поселок Северный), 1 тыс. мест (Дубовское сельское поселение) и 750 мест (микрорайон Стрелецкое-23). Школы построят в рамках проекта, реализуемого по поручению президента России, по концессионному соглашению между правительством региона, Министерством просвещения РФ, госкорпорацией ВЭБ и ООО "Прошкола" (входит в ВЭБ.РФ).

"Уверен, что наши строители постараются, чтобы все объекты были построены на долгое время, так же качественно, как и те школы, что были построены в нашем регионе в предыдущие годы. Когда я сам приезжаю, когда привожу туда гостей, то вижу по счастливых лицам детей и их родителей, что, конечно, детям хочется, чтобы в их распоряжении было только самое лучшее", - отметил белгородский губернатор.

Он добавил, что в регионе сохраняется сложная оперативная обстановка вдоль границы. "Но когда она закончится, то я уверен, что мы будем еще сильнее. Мы делаем все для того, чтобы наше образование было одним из лучших в стране", - написал Гладков.