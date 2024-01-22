В Петербурге в ночь на 23 января разведут мосты

Такие меры приняты в связи с проходом двух ледоколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Разводка мостов пройдет в Петербурге в ночь с 22 на 23 января в связи с проходом двух ледоколов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"В связи с проходом двух ледоколов в ночь с 22 на 23 января состоится разводка мостов по Неве и Большой Неве. Мосты разводятся по следующему графику: Александра Невского мост с 02:20 до 05:10, Большеохтинский мост с 02:00 до 05:00", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Дворцовый мост разведут с 01:10 до 04:55, Троицкий - с 01:20 до 04:50, Благовещенский - с 01:25 до 05:00 и Литейный - с 01:40 до 04:45.

Навигационный период для разводных мостов завершился в Петербурге 30 ноября 2023 года, в минувшем сезоне мосты разводились более двух тысяч раз, под переправами прошло более 1,5 тысячи судов.