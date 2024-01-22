Уроженец бывшей Югославии, выдачи которого добивались в Сараево, дал присягу гражданина РФ

Ратко Самац поблагодарил зауральскую полицию и, в частности, сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Курганской области за оказанную помощь и поддержку при оформлении необходимых документов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Уроженец бывшей Югославии Ратко Самац, выдачи которого добивались в Сараево, принес присягу гражданина России и получил паспорт. В дальнейшем он планирует участвовать в книгоиздательской деятельности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства Ратко Самацу. Босния и Герцеговина добивалась выдачи Самаца, служившего в югославской армии.

"Сегодня Ратко Самац принес присягу и получил паспорт гражданина Российской Федерации. <…> Ратко Самац выразил слова благодарности в адрес зауральской полиции и, в частности, сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Курганской области за оказанную помощь и поддержку при оформлении необходимых документов. Мужчина подарил полицейским книгу о единстве сербского и русского народов, взаимопомощи и братской любви, написанную членом Союзов писателей и журналистов России Еленой Кибиревой при его соавторстве. Гражданин планирует и в дальнейшем проживать в Зауралье и участвовать в книгоиздательской деятельности", - говорится в сообщении.

В 2016 году, сообщали СМИ, Генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Самаца. Участник югославского конфликта приехал в Курган на лечение в 1999 году. Там его задержали по запросу Сараева по обвинению в военных преступлениях, якобы совершенных в 1993 году. С просьбой разобраться в обстоятельствах дела о выдаче в Генпрокуратуру обращалась тогдашний уполномоченный по правам человека Элла Памфилова.