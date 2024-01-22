Министерство культуры Польши отвергло решение суда о запрете ликвидации Polskie Radio

Конституционный суд страны ранее признал решения министра культуры и национального наследия Бартоломея Сенкевича о ликвидации государственных СМИ незаконными и противоречащими основному закону Польши

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство культуры и национального наследия Польши отвергло принятое в понедельник районным судом Варшавы решение о запрете ликвидации государственной радиостанции Polskie Radio. Об этом ссылаясь на коммюнике Минкультуры сообщает интернет-портал onet.pl.

"Сегодняшняя запись в национальном судебном реестре, отказывающая в начале ликвидации Polskie Radio, не имеет никаких юридических последствий, приводящих к изменению статуса фирмы (Polskie Radio - прим. ТАСС) и ее руководства. Polskie Radio по-прежнему находится в состоянии ликвидации", - цитирует портал коммюнике Минкультуры.

Ранее Конституционный суд Польши признал решения министра культуры и национального наследия Бартоломея Сенкевича о ликвидации государственных СМИ незаконными и противоречащими основному закону Польши. 27 декабря 2023 года Сенкевич объявил о ликвидации государственного телеканала Telewizja Polska, радиостанции Polskie Radio и информационного агентства Polska Agencja Prasowa, а перед этим уволил руководителей Telewizja Polska и Polska Agencja Prasowa, поставив на их места своих людей.

С этими решениями не согласилась партия "Право и справедливость", потребовав вынести Сенкевичу вотум недоверия. 17 января вопрос о вотуме недоверия ему был поставлен на голосование в Сейме, однако не набрал нужного количества голосов депутатов.