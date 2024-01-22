В "Артеке" в 2024 году реализуют свыше 160 программ с участием тематических партнеров

В центре также разработали новую модель содержания смен

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Свыше 160 дополнительных общеразвивающих программ по шести направлениям, включая бизнес и предпринимательство, реализуют в "Артеке" при участии тематических партнеров в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Международного детского центра по итогам пленарного заседания VIII Конференции тематических партнеров.

"В 2024 году в "Артеке" будут реализованы 166 общеразвивающих программ шести направленностей с участием 120 тематических партнеров. <…> При разработке образовательных программ детский центр, прежде всего, руководствуется указами президента Российской Федерации: "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". <…> В числе новых проектов, которые будут запущены в 2024 году, - программа "Курс на бизнес и предпринимательство" Государственного университета управления", - говорится в сообщении.

В числе программ, реализуемых в 2024 году, также программа "Первая космическая". "Артек" и "Роскосмос" имеет многолетнее сотрудничество, которое дает возможность и "Артеку", и нам воспитать новое поколение детей. Вместе мы можем дать знания большему числу детей о современной космонавтике, современных героях и показать, в каком направлении они могут продолжать свое активное участие параллельно с отдыхом и артековскими традициями", - привели в сообщении слова менеджера проектов Корпоративной академии Роскосмоса Дмитрия Иванова.

В пресс-службе уточнили, что в центре также разработали новую модель содержания смен 2024 года, включающую пять основных направлений, в том числе 80-летие Великой Победы, Год семьи, проект "Наши герои", "Движение первых" и 100-летие "Артека". Они будут также включены в тематические программы.

В 2023 году в "Артеке" реализовали более 140 тематических дополнительных общеразвивающих программ гуманитарной, художественной, технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура.

Указ о подготовке к празднованию 100-летия "Артека" президент РФ Владимир Путин подписал в ноябре 2022 года. В мае 2023 года была утверждена федеральная программа празднования юбилея МДЦ, куда вошли, в частности, тематические фотовыставки в Совете Федерации и Госдуме, выпуск памятной монеты и почтовых марок, проведение международного детского фестиваля и создание документального фильма об "Артеке".