Путин назначил заместителя руководителя Россотрудничества

Этот пост занял Андрей Емельянов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Емельянова замруководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Емельянова Андрея Андреевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. <...> Настоящий указ вступает в силу с дня его подписания", - говорится в документе.