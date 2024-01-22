На Северо-Западе России ожидается оттепель

При этом вместе с потеплением придут снегопады и метели

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Повышение температуры до плюс 4-5 градусов ожидается в середине этой недели в части регионов Северо-Западного федерального округа из-за обширных атлантических циклонов. Вместе с потеплением придут снегопады и метели, на севере округа удержатся морозы, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

"Наступившая неделя в Санкт-Петербурге будет очень теплой, особенно по сравнению с прошедшей неделей. Влияние обширных циклонов с Атлантики уже началось и оттепель стороной нас не пройдет. <…> С 23 по 25 января в нашем регионе оттепель, осадки в виде мокрого снега с дождем, но их должно уже быть не так много. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в эти дни до +1…+3 градусов. <…> Уже с 25 января после обеда начнется понижение температуры, и к концу рабочей недели, да и к выходным дням погода восстановится в зимнем режиме", - сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Циклоны с Атлантики будут определять погоду и в Калининградской области, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Циклоны с Северной Атлантики принесут теплый влажный воздух и ветер", - сказал дежурный синоптик Центра. Осадки в виде дождя и мокрого снега будут почти каждый день, лишь к концу недели их интенсивность немного спадет. Осадки будет сопровождать сильный ветер скоростью до 17 метров в секунду, ночью ожидается от 0 до плюс 3, днем - до плюс 5 градусов.

В свою очередь в большинстве районов Псковской области по ночам ожидается до минус 10, а днем - около ноля. В четверг ожидается до плюс 2 градусов, снег с дождем, а к выходным наступит ясная погода с температурой днем минус 1-5 градусов, прогнозирует Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС". По данным Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области в начале недели по ночам до минус 8-13 градусов, в середине недели температура повысится до плюс 1-2 градусов. В понедельник и вторник усилится ветер порывами до 15-18 метров в секунду.

По информации ведущего синоптика Вологодского ЦГМС Ольги Рыковановой, в Вологодской области оттепель также ожидается в среду и четверг, днем прогнозируется до плюс 2 градусов, пройдут снегопады, снег с дождем. С пятницы начнется похолодание, температура приблизится к климатической норме.

Метели на севере

Мурманская область на этой неделе будет находиться под влиянием активного циклона, который смещается с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. Ожидаются снегопады, порывистый ветер, температура после сильных морозов повысится до минус 5-10 градусов. В Баренцевом море прогнозируется сильный ветер до 17 метров в секунду.

В Архангельской области, по данным Севгидромета, на этой неделе 30-градусные морозы сменит резкое потепление. В начале недели холодная погода сохранится, а уже во вторник-среду температурный фон значительно повысится до минус 6-11 градусов, в отдельные дни до нуля. В большинстве районов пройдут снегопады, метели, к концу недели вновь похолодает. В Ненецком автономном округе (НАО) в начале недели днем минус 19-24, ночью при прояснениях до минус 31 градуса. Синоптики предупреждают о сильном ветре, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Республику Коми циклоны принесут снегопады и метели. Со вторника морозы смягчатся, температура днем составит минус 5-12 градусов, на крайнем северо-востоке - до минус 15.