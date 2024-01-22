Во Владивостоке открыли проезд по мосту на остров Русский

Проезд был закрыт ранее из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Проезд большегрузов и автобусов по мосту на остров Русский во Владивостоке полностью восстановлен, сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток".

"В 21:30 снято ограничение проезда по мосту на остров Русский. Движение осуществляется в штатном режиме. В настоящее время скорость бокового ветра на искусственном сооружении составляет 11 м/с.", - гласит сообщение пресс-службы.

Ранее проезд по мосту закрывали из-за сложных погодных условий. Также в пресс-службе администрации Владивостока сообщали, что три автобуса на острове Русском, где временно ограничено пассажирское транспортное сообщение с материковой частью Владивостока, начали использовать как временные пункты обогрева.

Региональное правительство сообщило, что открыт автомобильный проезд ко всем населенным пунктам края. Отменено несколько внутрикраевых авиарейсов.

Штормовое предупреждение объявлено на 22-23 января в Приморском крае из-за снега и ветра до 30 м/с. В отдельных районах региона ожидаются гололедица и метель, на дорогах - снежный накат. Днем 22 января метеостанции во Владивостоке зафиксировали порывы ветра 37,9 м/с, что соответствует значению урагана.