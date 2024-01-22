В Петербурге наградят победителей детского видеоконкурса о блокаде

Участниками стали учащиеся школ и колледжей со всего Северо-Западного федерального округа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. В Петербурге 25 января наградят 65 победителей межрегионального конкурса видеороликов "Герои Ленинградской битвы. Ленинградский фронт и труженики тыла. Жители блокадного города". Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала руководитель Санкт-Петербургского отделения Российского фонда мира Людмила Косткина.

"Санкт-Петербургское отделение Российского фонда мира не могло пройти мимо этого юбилея, в связи с тем, что у нас сложились очень хорошие, добрые и рабочие отношения с петербургским музейно-выставочным центром "Россия - моя история", мы решили провести этот конкурс вместе. Всего мы получили 183 ролика на рассмотрение - и не 10, не 5, а 65 победителей у нас получилось. Ну просто не пройти мимо этих детских фильмов, таких трогательных и таких искренних", - сказала она, отметив, что участниками стали учащиеся школ и колледжей со всего Северо-Западного федерального округа.

По ее словам, все 65 человек получат награды - помимо стандартных наборов с канцелярией, календарями и сувенирами, победители также получат сертификаты в магазин электроники номиналом от 5 до 25 тыс. рублей. Главным и особенным подарком для них станет вышедшая в 2024 году книга "Ленинградская победа" за авторством главного редактора проекта "Россия - моя история" Александра Мясникова. Также для ребят будет организована серия экскурсий по знаковым местам и музеям Санкт-Петербурга. Как в свою очередь отметил директор музейно-выставочного центра "Россия - моя история" Олег Черняга, работы конкурсантов продолжат свою "жизнь" и после окончания церемонии.

"Ролики будут скомпонованы, и в дальнейшем мы планируем демонстрировать их в нашем музейно-выставочном пространстве. Но мы также с удовольствием предоставим их школам и другим учебным учреждением. Если у кого-то будет такая возможность и желание - мы с удовольствием передадим", - подчеркнул Черняга.

О блокаде

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.