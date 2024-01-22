В Петербурге нашли йоркширского терьера в отходах на заводе по переработке мусора

В ближайшее время собаку отвезут к ветеринару, чтобы проверить чип

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Йоркширский терьер найден в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге, идет поиск хозяев. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба АО "Автопарк № 1 "Спецтранс", производственная база которого включает 400 единиц спецтехники, четыре предприятия по обработке и утилизации отходов, современный лицензированный полигон.

"На мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли мальчика йоркширского терьера. Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно. Мы ищем старых хозяев", - рассказали в компании.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что в ближайшее время собаку отвезут к ветеринару, чтобы проверить чип. Пока терьер остается на заводе.

"Пока что малыш остался на заводе, где наши коллеги о нем прекрасно заботятся - кормят, одевают, гуляют и ласкают", - рассказали в "Спецтрансе".

В январе также произошел случай с котом Твиксом, который вызвал общественный резонанс. Проводница в Кирове выбросила из поезда на улицу кота Твикса, который ехал с сопровождающим к своим владельцам по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург. Волонтеры организовали поиски животного. Спустя время кота нашли мертвым. РЖД проводит внутреннее расследование, ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.