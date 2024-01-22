В нескольких регионах Поволжья ожидается похолодание

В большинстве субъектов сильный снегопад уже прекратился, но его последствия устраняют до сих пор

ТАСС, 22 января. Морозы придут на смену сильным снегопадам в нескольких регионах Приволжского федерального округа в начале этой недели, сообщили корреспондентам ТАСС в региональных управлениях МЧС, Центрах геоинформационных систем и гидрометцентрах.

По информации специалистов пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), начавшееся в ночь на понедельник похолодание достигнет пика 22 января вечером и в первой половине ночи на вторник. Согласно прогнозам, в Перми будет минус 16-18 градусов, по краю - минус 15-20 градусов, а на юге региона - до минус 25 градусов.

Главное управление МЧС по Чувашии сообщило, что 22 января в республике объявлен желтый уровень опасности из-за похолодания на пять градусов и более. По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью 22 января может опуститься до минус 23 градусов, днем будет 13-18 градусов мороза. Кроме того, 23 и 24 января в регионе прогнозируется ветер, местами с порывами до 17-18 м/с.

Желтый уровень опасности ожидается и в Ульяновской области. По информации ГУ МЧС по региону, ночью 23 января местами прогнозируется мороз до минус 30 градусов. По информации ГУ МЧС по Саратовской области, в период с 22 по 24 января ночью и утром местами по региону ожидается до минус 30 градусов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, ночью 23 января преимущественно в западных и центральных районах региона ожидается резкое понижение минимальной температуры воздуха на 10 градусов и более. В северных районах прогнозируется минимальная температура воздуха минус 30 градусов.

Последствия снегопада

В большинстве регионов Поволжья сильный снегопад уже прекратился, но его последствия устраняют до сих пор. По словам главы Перми Эдуарда Соснина, за субботу и воскресенье с улиц города было убрано и вывезено больше 24 тыс. куб. м снега. В обычные дни эта цифра составляет около 10 тыс. куб. м.

По данным Министерства транспорта Чувашии, в ночь на 22 января на дорогах работало 185 единиц техники, израсходовано более 1,2 тыс. тонн противогололедных материалов. Региональная прокуратура в своем Telegram-канале написала о выявленных фактах недоработки со стороны городских служб в Чебоксарах по уборке снега, в том числе на платных муниципальных парковках.

Как сообщил глава Ульяновска Александр Болдакин в своем Telegram-канале, этой ночью в уборке города от снега было задействовано 173 единицы техники и больше 1 800 человек.