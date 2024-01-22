На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная блокаде Ленинграда

Посетителей ждет знакомство с символами блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Героическая неделя, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдет на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве с 24 по 28 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

"На стенде Петербурга на ВДНХ с 24 по 28 января пройдет Героическая неделя. Она посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Посетителей ждет знакомство с символами блокады: метроном, керосинка, фосфоресцирующие значки "светлячки" для передвижения в темноте, хлеб и хлебные карточки. Из Петербурга на ВДНХ приедет кот Елисей - символ ленинградских котов, сражавшихся с крысами", - говорится в сообщении.

По его словам, еще одним объектом экспозиции станет макет обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда, кроме того, на стенде состоится презентация межрегионального электронного проекта "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой", который расскажет о судьбе тех, кто был эвакуирован из осажденного города. Посетители также смогут принять участие в разработке маршрута блокадного трамвая, побывать на занятии по медальерике, позвонить по историческому телефону и отправить открытку героям СВО. Запланировано выступление Хора Турецкого с программой "Военные песни", а 27 января на ВДНХ в павильоне "Россия - моя история" представят выставку "И музы устояли", посвященную творческой интеллигенции осажденного города.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она демонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики. В ней принимают участие 89 регионов страны.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.