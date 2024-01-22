В Челябинской области прогнозируют метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания выбросов

Отдельным предприятиям объявляется предупреждение

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Слабый ветер неблагоприятных направлений будет способствовать накоплению вредных выбросов в воздухе в семи городах Челябинской области с вечера 22 января до вечера 26 января, следует из материалов, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"22-26 января в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (НМУ). <…> Отдельным предприятиям объявляется предупреждение", - сказано в материалах.

Отмечается, что режим неблагоприятных метеоусловий первой степени объявлен с 20:00 (18:00 мск) 22 января до 20:00 (18:00 мск) 26 января в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Златоусте, Магнитогорске.

Согласно требованиям законодательства, в период неблагоприятных метеоусловий заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.