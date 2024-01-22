В Ярославской области госпитализировали 70 белгородских детей, заболевших ОРВИ

Они приехали в регион на отдых, и у них были выявлены сезонные вирусные заболевания

ТАСС, 22 января.В инфекционную больницу Ярославля доставили 70 детей из Белгородской области. Они приехали в регион на отдых, и у них были выявлены сезонные вирусные заболевания, сообщила журналистам представитель пресс-службы департамента здравоохранения Ярославля.

"В настоящее время в инфекционной больнице проходят лечение 70 детей из Белгородской области с сезонными вирусными заболеваниями. У всех состояние ближе к удовлетворительному", - сказала она, уточнив, что некоторые дети приехали в регион уже с симптомами заболевания.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев, "причин может быть множество - от смены климата до несоблюдения мер предосторожности". "Главное, что состояние пациентов удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дети находятся под наблюдением врачей, поводов для беспокойства нет", - отметил глава региона.

По данным министра образования Белгородской области Андрея Милехина, в настоящее время 2 217 детей из Белгорода и приграничных районов вывезены на отдых в Воронежскую, Калужскую, Ярославскую, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Тульскую, Нижегородскую области. Эвакуация детей из Белгорода началась после 30 декабря, когда Вооруженные силы Украины обстреляли центр города, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Были повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.