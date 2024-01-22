В Севастополе показатели мутности воды в реках превысили норму в сотни раз после непогоды

Такое совмещение природных явлений, как таяние снега, сильные осадки и паводок в последний раз были зафиксированы в начале 1970-х годов

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Показатели мутности воды в реках Севастополя после непогоды превышены в сотни раз, сообщила в ходе аппаратного совещания директор департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова.

"В последние дни сложилась очень сложная метеообстановка, это с связано резкими перепадами температур, обильными осадками. Это привело к резкому подъему воды в наших реках - это Черная, Кача, Бельбек. Это резкий подъем уровня грунтовых вод, это привело к формированию селевых потоков, резкому повышению мутности воды, показатели были превышены практически в сотни раз", - сказала Гаврилова.

По словам губернатора Михаила Развожаева, из-за притоков с гор снега, а также дождей практически в 10 раз был превышен уровень воды в Байдарской долине, однако аварийного разрушения дамб удалось предотвратить. В настоящее время, по его словам, водохранилище в Севастополе заполнено на максимально возможных отметках в свыше 60 млн куб. м.

По данным департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя, такое совмещение природных явлений, как таяние снега, сильные осадки и паводок в последний раз были зафиксированы в начале 1970-х годов.

В ночь на пятницу в Севастополе выпало 13 мм осадков - треть месячной нормы. В зоне подтопления находились четыре муниципальных образования: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего были подтоплены 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек, включая 38 детей. Как сообщал губернатор города Михаил Развожаев, в готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения, в городе создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков.