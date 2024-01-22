Матвиенко заявила, что женский форум БРИКС впервые пройдет на площадке Евразийского форума

Председатель Совета Федерации отметила, что предварительно тема форума обозначена как "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Женский форум БРИКС впервые пройдет в рамках четвертого Евразийского женского форума, который состоится с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В рамках четвертого форума мы планируем впервые провести Женский форум БРИКС, - вы знаете, что Россия в этом году председательствует в БРИКС, - и на этом женском форуме БРИКС будут представлены и результаты действующих проектов, и новые инициативы, что позволит укрепить партнерские связи между странами - членами БРИКС, в том числе и по женской повестке", - сказала спикер Совфеда на заседании оргкомитета четвертого Евразийского женского форума.

Матвиенко уточнила, что форум пройдет с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Она отметила, что несмотря на то, что у организаторов есть еще восемь месяцев для подготовки, но уже нужно выработать четкую концепцию форума и обсудить ключевые организационные вопросы. "Ответственность на нас лежит большая, в том числе и потому, что президент России Владимир Владимирович Путин всегда уделяет личное внимание работе нашего форума, всегда участвует лично", - подчеркнула она.

Также председатель верхней палаты парламента сообщила, что предварительно тема форума обозначена как "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". "Уверена, женщинам-лидерам всего мира есть, что сказать по этой теме. А значит, должна быть выстроена максимально широкая заявочная кампания, должны быть приглашены самые авторитетные спикеры. Безусловно, мы рассчитываем на более полное представительство стран глобального Юга и Востока. Конечно, чтобы форум смог еще больше расширить свою географию, нам надо использовать самые передовые технологии для возможного удаленного участия из любой точки мира", - сказала сенатор.

Кроме того, как сообщила Матвиенко, 5-6 марта, на площадке Международной выставки-форума "Россия" пройдет Всероссийский женский форум "Женщины: сохраняем традиции - развиваем Россию". "К участию приглашены женщины из всех 89 субъектов федерации - от Донбасса до Владивостока, активно участвующие в жизни своих регионов. На всех региональных стендах на ВДНХ будут организованы интерактивные мероприятия, посвященные достижениям и роли женщин в социально-экономическом развитии регионов. Я не сомневаюсь, мы все для этого сделаем, что Всероссийский женский форум пройдет с большим успехом и станет, я бы сказала, важным прологом четвертого Евразийского женского форума", - рассказала она.

В связи с тем, что этот год объявлен президентом России Годом семьи, как отметила спикер Совфеда, одну из тематических сессий форума можно было бы посвятить вопросу защиты традиционных семейных ценностей и поддержки материнства и детства. "Если у вас есть дополнительные инициативы, мы к ним открыты. В ходе обсуждения ждем от вас интересных предложений", - обратилась Матвиенко к участникам оргкомитета.