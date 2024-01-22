Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке данных в Альфа-банке

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее в профильном Telegram-канале "Утечки информации" появилась информация о якобы появившемся в свободном доступе текстовом файле, содержащем данные клиентов Альфа-банка. Банк тогда опроверг сведения об утечке, назвав их фейком.
"Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка", - говорится в сообщении Роскомнадзора.