Прощание с актером Театра на Таганке Вашедским пройдет 23 января

Артист умер 20 января в возрасте 58 лет

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Прощание с артистом театра и кино, актером Театра на Таганке Виталием Вашедским, который умер 20 января в возрасте 58 лет, состоится 23 января в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Прощание с Виталием Вашедским состоится 23 января в 11:15 в Храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Адрес: улица Малахитовая, дом 2", - отметила собеседница агентства.

Виталий Вашедский родился 19 октября 1965 года в городе Ступино Московской области. В 1990 году окончил актерский факультет ГИТИС, в 1998 году - режиссерский факультет ВГИКа им. С. А. Герасимова.

Работал на разных театральных площадках, в том числе в "Сатириконе", МТЮЗ, "Содружестве актеров Таганки", Театре на Таганке. В частности, участвовал в спектаклях "Мастер и Маргарита", "ВВС", "Четыре тоста за Победу" и других постановках. Среди фильмов и сериалов с его участием - "Вирус", "Фантом", "Сделано в СССР", "Савва Морозов", "В тумане", "ДМБ", "След".