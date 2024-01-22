В Калуге откроют профильную школу при МГТУ им. Н.Э. Баумана для старшеклассников

В передовой школе будут обучаться не менее 800 учеников

МОСКВА. /ТАСС/. Профильную школу при поддержке Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана для старшеклассников откроют в Калуге, сообщил губернатор Владислав Шапша в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Строительство специализированной школы физико-математического направления с IT-специализацией планируется рядом с калужским филиалом МГТУ. Уже много сделано, чтобы этот проект состоялся", - сказал глава региона.

Заместитель губернатора Константин Горобцов отметил, что в передовой школе будут обучаться не менее 800 учеников 7-11 классов. "Образовательная программа будет ориентирована на реализацию федеральных проектов по учебным предметам углубленного уровня", - подчеркнул Горобцов.

По словам заместителя министра просвещения РФ Татьяны Васильевой, по рабочим срокам строительство возможно во второй половине 2025 года.

В Совете Федерации 22-24 января проходят Дни Калужской области, в которых принимают участие губернатор Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, министры и руководители крупнейших предприятий области.