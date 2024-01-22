В Северной Осетии на карантин закрыли 34 детсада и школы

Глава региона Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам продолжить анализ эпидситуации в образовательных учреждениях, чтобы не допустить всплеска заболеваемости

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Порядка 34 детских садов и школ закрыты на карантин в Северной Осетии, сообщила на аппаратном совещании министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"На понедельник в республике остаются закрытыми на карантин 34 образовательных учреждения, из них 21 школа, 12 детских садов. На сегодняшний день необходимости закрывать школы и детские сады полностью нет", - сказала Алибекова.

Ранее на карантин были закрыты 69 детских садов и школ.

Глава региона Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам продолжить анализ эпидситуации в образовательных учреждениях, чтобы не допустить всплеска заболеваемости.

"Продолжайте мониторинг и принимайте своевременно решения, чтобы не довести ситуацию до критической. Понятно, что это сезонные заболевания и уровень будет расти и падать, но нам своевременно надо принимать меры, чтобы не получить массовых вспышек", - отметил Меняйло.