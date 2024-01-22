В Татарстане возобновили движение по участку М-12

При этом действует ограничение скорости - 70 км/ч

ТАСС, 22 января. Движение по трассе М-12 "Восток" на участке в Татарстане полностью возобновлено после нескольких дней ограничений, сообщили в пресс-службе "Автодора".

"Возобновлено движение в обе стороны по М-12 "Восток" на участке в Татарстане 766-й - 836-й км (от пересечения с Р-241 до Шали)", - говорится в сообщении.

В "Автодоре" уточнили, что действует ограничение скорости - 70 км/ч.

Также в компании добавили, что на участке с 684-й по 766-й км продолжается освобождение трассы от снега.

Дорожники ждут прибытия специальной техники для расчистки двухметровых сугробов, которые с приходом морозов превратились в ледяные глыбы.