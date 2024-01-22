Меры поддержки занятости в 2023 году охватили более 360 тыс. россиян

Число работающих в режиме неполного времени россиян за год снизилось более чем на 76%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 360 тыс. россиян в 2023 году воспользовались мерами поддержки занятости. Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75%, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Уровень безработицы в стране по методологии Международной организации труда сохраняется на минимальной исторической отметке 2,9%, рост реальной заработной платы за 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,7%. По итогам 2023 года меры поддержки занятости предоставлены 366 тыс. граждан, 672 тысячи малоимущих граждан заключили социальные контракты", - цитируют в сообщении Голикову.

Отмечается, что численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% - с 77 тыс. до 19 тыс. человек. Число россиян, работающих в режиме неполного времени, также за год снизилось более чем на 76% - с 71 тыс. до 17 тыс.

Голикова напомнила, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда повысили на 18,5%, до 19 242 рублей, это коснулось почти 5 млн россиян.

Глава Минтруда Антон Котяков в свою очередь добавил, что в 2023 году были профинансированы временные и общественные работы для более чем 93 тыс. человек, направлены на переподготовку более 25 тыс. сотрудников 314 промышленных предприятий из 55 регионов страны. "По программе субсидирования найма в прошлом году более 50 тыс. человек нашли новое место работы, из них практически все трудоустроенные - это молодежь до 30 лет", - отметил Котяков.

По его словам, в рамках бесплатной программы переобучения нацпроекта "Демография" более 190 тыс. человек завершили краткосрочные курсы по востребованным на локальных рынках труда направлениям, из них около 80% уже трудоустроены.