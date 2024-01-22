Глава Приморья просит предусмотреть возможность удаленной работы для жителей в непогоду

В регионе местами пройдут снег и метель

ТАСС, 22 января. Власти Приморского края обратились к местным предприятиям с просьбой предусмотреть возможность удаленной работы для их сотрудников в случае ухудшения погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

"Силы и средства краевых экстренных служб находятся в режиме повышенной готовности. Прошу руководителей предприятий, в случае ухудшения погоды, по возможности предусмотреть удаленный режим работы для сотрудников", - сказано в сообщении.

Кожемяко добавил, что по прогнозам синоптиков, в крае продолжится непогода. Ночью местами пройдут снег и метель. "Северный ветер усилится во Владивостоке, Находке и на других территориях. Власти краевого центра приняли решение сделать свободным посещение начальных классов", - написал он.

Штормовое предупреждение объявлено на 22-23 января в Приморском крае из-за снега и ветра до 30 м/с. В отдельных районах региона ожидаются гололедица и метель, на дорогах - снежный накат. Днем 22 января метеостанции во Владивостоке зафиксировали порывы ветра 37,9 м/с, что соответствует значению урагана.