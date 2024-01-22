Конфискация имущества за фейки об армии и перевод Блиновской в СИЗО. Главное за 22 января

Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает изменить статью 104.1 УК и разрешить конфисковывать имущество за фейки о российской армии, а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять этот документ в первом чтении.

Ужесточение меры пресечения Блиновской

Замоскворецкий суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО за неоднократное нарушение ограничений в рамках домашнего ареста. СК ходатайствовал об ужесточении меры пресечения Блиновской за общение со свидетелем на новогодней вечеринке блогера и за ее проведение. Также ей предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Поступление в ЦИК подписей в поддержку самовыдвижения Путина

В Центризбирком принесли подписи избирателей, необходимые для регистрации кандидата в президенты РФ Владимира Путина на выборах. Действующий глава государства стал первым из восьми участников президентской гонки, кто представил подписные листы в свою поддержку.

Оползень на юго-западе Китая

В сельской местности провинции Юньнань на юго-западе КНР оползень засыпал дома. В результате под завалом оказались 47 человек. По данным Центрального телевидения Китая, погибли восемь. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить максимальные усилия для проведения поисково-спасательных работ.

Подтверждение гибели двух россиян в крушении Falcon 10

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что двое россиян из шести человек, находившихся на борту разбившегося в Афганистане самолета, погибли. Четверых выживших членов экипажа доставили в Кабул. В МИД России заявили о работе над возвращением пострадавших на родину.