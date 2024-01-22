Источник: с начала СВО на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции

По словам собеседника агентства, в ходе боевых действий уничтожены около 130 человек

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Свыше 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации. Уничтожены около 130 из них, еще 50 по состоянию на январь оставались в зоне проведения спецоперации, сообщил ТАСС источник.

"С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного легиона 11-й воздушно-десантной бригады Сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви, остров Корсика), - отметил собеседник агентства. - В ходе боевых действий уничтожены около 130 человек, убыли с украинской территории - до 170 человек. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО ВС РФ находились 50 боевиков из Франции".

По словам собеседника агентства, иностранные наемники входят в состав Интернационального легиона обороны Украины.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. После этого французский посол в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ, ему было указано, что гибель французов лежит на совести официального Парижа.