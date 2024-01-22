В Москве более 50 тыс. человек получили медпомощь во флагманском центре

Время от поступления пациента до первичного осмотра сократилось в среднем в три раза, и в настоящее время не превышает 15-20 минут

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Врачи флагманского центра больницы имени Вересаева в Москве за год помогли более 50 тыс.человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Год назад мы открыли первый флагманский центр из шести в городской больнице имени В.В. Вересаева. <...> За год работы центра значительно выросла пропускная способность больницы. До открытия флагмана в приемное отделение поступало 114 пациентов в сутки, после открытия - в среднем 155. Мы видим рост на 40%. При этом время от поступления пациента до первичного осмотра сократилось в среднем в 3 раза, и в настоящее время не превышает 15-20 минут. Всего за год здесь оказали экстренную помощь более 50 тыс. человек", - сказала Ракова.

По ее словам, почти половина экстренных пациентов получили медпомощь без госпитализации в течение 2 часов, треть - в срок до 6 часов. Основную долю поступивших за год во флагманский центр, 38%, составили пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у 12% была диагностирована острая хирургическая патология, почти у 9% - травмы. За время работы центра было проведено 36 сложных операций в гибридном формате, когда необходимые манипуляции одновременно, либо с минимальным разрывом по времени, выполняют специалисты разных специализаций, например, сосудистые, эндоваскулярные и нейрохирурги.

Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева стал первым "цифровым госпиталем" столицы, в котором перешли на безбумажный документооборот. Сейчас на такой формат работы переходят и другие московские стационары, добавила заммэра.

"Внедрение нового стандарта экстренной помощи является одной из ключевых задач в сфере здравоохранения Москвы. Стандарт применяется в работе новых флагманских центров городских больниц. Уже работают четыре из них: в ГКБ имени В.В. Вересаева, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ГКБ имени О. М. Филатова и ГКБ имени С. П. Боткина. Также откроются флагманские центры в больницах имени Н. И. Пирогова и В. М. Буянова. В 2024 году на работу по новому стандарту экстренной помощи перейдут все крупные многопрофильные московские больницы", - напомнила Ракова.