В Эстонии полицейским хотят разрешить ношение оружия в нерабочее время

Доводом в пользу этого, по оценке департамента полиции и погранохраны, является необходимость для них иметь возможность для самообороны

ВИЛЬНЮС, 22 января. /ТАСС/. Полицейские Эстонии могут получить право на ношение оружия в нерабочее время. Этого для них добивается департамент полиции и погранохраны, сообщил портал postimees.ee.

"Главное основание, которое приводит департамент, заключается в том, что у полицейского должна быть возможность использовать огнестрельное оружие для самообороны, если в связи с работой он или его семья подвергнутся противоправным действиям", - говорится в сообщении.

Доводом в пользу этого, по оценке ведомства, является то, что при объявлении повышенного уровня рисков для общества полицейские тут же смогут выполнить распоряжение перейти в состояние готовности к действиям.

Как отметил департамент, полицейские при получении разрешения на ношение оружия в нерабочее время должны будут гарантировать его сохранность и исключить вероятность попадания в чужие руки.