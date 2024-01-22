Прокуратура организовала проверку по факту сокращения сотрудников авиакомпании S7

Ведомство проверит соблюдение авиапредприятием трудового законодательства

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту сокращения авиакомпанией S7 сотрудников в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

"В январе 2024 года руководством авиакомпании "Сибирь" объявлено о начале процедуры сокращения штатной численности работников, осуществляющих трудовую деятельность в Московской области. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения авиапредприятием трудового законодательства, а также предоставления работникам организации гарантий при проведении указанных организационных мер", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания, которая зарегистрирована в Новосибирской области, сообщила ТАСС о планах по сокращению части летных экипажей в Москве. Такое решение было принято из-за изменений маршрутной сети и сокращения полетной программы.

При этом в S7 добавили, что компания продолжает развивать перевозки за Уралом, усиливает присутствие в Новосибирске и Иркутске, а также предлагает части сотрудников из Москвы продолжить работу в этих городах. Пилоты могут пройти переобучение на другой тип воздушных судов. Сокращение полетной программы по ряду направлений вызвано сезонным перераспределением самолетов и оптимизацией расписания.