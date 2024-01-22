В Думу внесен законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе понятие "интересы ребенка"

Предлагается "наивысшими интересами ребенка" считать защиту его жизни и здоровья и сохранение детско-родительских отношений

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с Дмитрием Кузнецовым ("Справедливая Россия - За правду") внесли в Госдуму законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе РФ понятие "интересы ребенка". Документ размещен в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в статью 57 Семейного кодекса РФ. "Интересы ребенка заключаются в создании ему условий, необходимых для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями", - отмечается в проекте закона.

Также предлагается "наивысшими интересами ребенка" считать защиту его жизни и здоровья и сохранение детско-родительских отношений. К числу "важнейших интересов ребенка" отнесены "крепкая семья и сохранение брака родителей, формирование и сохранение в глазах ребенка авторитета родителя, управление, руководство родителя ребенком и контроль над ним".

Авторы инициативы отмечают, что в праве отсутствуют "должные механизмы определения интересов детей, а также механизмы их эффективной защиты". "Данные обстоятельства требуют от законодателя принятия соответствующих нормативно-правовых актов. Предлагаемый законопроект решает данную проблему", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предлагает учитывать мнение родителей в ходе судебного или административного разбирательства по вопросу, затрагивающему интересы ребенка, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка.