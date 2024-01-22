В Петербурге представили около 500 экспонатов о возрождении Ленинграда после блокады

Посетители смогут увидеть произведения живописи и графики, архивные документы и фотографии, книги и открытки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Выставка "Ленинград в 1944 году. Возрождение", приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Как рассказала корреспонденту ТАСС старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга и куратор выставки Татьяна Лешукова, выставка расположилась сразу в трех залах - на ней представлено около 500 экспонатов.

"На выставке представлено около 500 экспонатов, которые занимают сразу три зала. При этом мы не преследовали цель соблюдать историческую канву - у нас получилась, скорее, выставка эмоций, погружение в восстанавливающийся город. Мы также старались показать экспонаты, которые были еще в старом музее обороны Ленинграда - когда в 1951 году он закрылся, именно нам передали достаточно масштабный рукописно-документальный фонд. На выставке также представлено большое количество афиш и объявлений - многие из них, скорее всего, нигде раньше не демонстрировались", - рассказала Лешукова.

Посетители смогут увидеть произведения живописи и графики, архивные документы и фотографии, книги и открытки, а также предметы военного и блокадного быта. Часть трофейных предметов была специально для выставки предоставлена поисковым отрядом "Рейд" (входит в "Поисковое движение России"). Произведения живописи и графики представлены картинами выдающихся ленинградских мастеров - Алексея Пахомова, Якова Рубанчика, Юрия Непринцева, Николая Кочергина. Авторы представленных фотографий тоже довольно часто имеют громкие имена - среди них Давид Трахтенберг, Сигизмунд Кропивницкий, Борис Уткин и другие.

В комплекс Государственного музея истории Санкт-Петербурга входят Петропавловская крепость, особняк Румянцева на Английской набережной, Музей-квартира А. А. Блока, Музей С. М. Кирова, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Музей печати, Музей петербургского авангарда и Шлиссельбургская крепость Орешек. В фондах музея хранится более 1,3 миллиона экспонатов, отражающих историю Петербурга с момента его основания.