В Ижевске зафиксировали рекорды середины XX века по количеству осадков

По данным регионального Гидрометцентра, 20 и 21 января выпало по 11 мм осадков

ТАСС, 22 января. Два суточных рекорда по количеству осадков побиты в Ижевске в минувшие выходные, сообщается на сайте удмуртского Гидрометцентра.

"20 и 21 января на метеостанции Ижевск обновлены суточные рекорды по количеству осадков за эти дни, отмечено по 11 мм осадков за каждый день. Ранее рекорды были побиты в середине прошлого столетия: 20 января 1955 года - 7,6 мм, 21 января 1954 года - 6,6 мм", - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что с 19 по 21 января на метеостанциях республики отмечено от 65% до 145% месячной нормы осадков за январь. Наибольшее количество зафиксировано на метеостанции Селты - 50 мм осадков.

Высота снежного покрова на территории республики увеличилась от 11 до 34 см.