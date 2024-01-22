ГД 23 января рассмотрит проекты об усилении ответственности за утечку персональных данных

Предполагается, что максимальный штраф составит до 3% от выручки компании

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник, 23 января, рассмотрит пакет проектов об усилении административной и уголовной ответственности за утечки и незаконное использование персональных данных. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате палаты.

"В повестку также включены законопроекты <…> об усилении ответственности за утечку персональных данных", - отметил собеседник агентства. Документы были внесены в Госдуму в декабре 2023 года группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП) увеличивает штрафы за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных. Предполагается, что максимальный штраф составит до 3% от выручки компании. Второй законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс и вводит ответственность за создание или обеспечение работы сайтов, страниц сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. Также документ предусматривает уголовную ответственность за незаконные использование и оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные.