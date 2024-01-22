Судмедэксперты не смогли установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины

Образцы тканей умершей направят на гистологию

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вскрытие тел бывшего заместителя генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы не позволило установить причины их смерти, будут проведены дополнительные исследования. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря национальной полиции страны Елену Бережную.

"Результаты вскрытия не смогли дать картину причины смерти, потому что уже произошли гнилостные изменения в теле", - сказала она.

Образцы тканей умерших теперь будут направлены на гистологию. Дополнительная экспертиза займет, как ожидается, несколько недель. "И только после их получения можно будет составлять какую-то оценку", - добавила Бережная.

Ольга Колинько и ее дочь Ярослава проживали в соседних квартирах в Киеве. Их тела были найдены 10 января после взлома дверей из-за жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев. Как сообщали украинские СМИ, ссылаясь на предварительные данные полиции, Ольга Колинько умерла за два месяца до обнаружения тела, а ее дочь - за три недели до этого. В то же время украинское издание "Страна" сообщало, что, по данным некоторых источников, при осмотре тела Ольги Колинько был установлен перелом хрящей гортани, который мог быть вызван удушением.

Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора в 1993-2000 и 2003-2005 годах. В 2001-2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Она известна участием в расследовании громких коррупционных дел того времени. По данным "Страны", в 2008 году был найден мертвым ее отец.