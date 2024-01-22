ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января

Для поездок по городу рекомендуется по возможности использовать городской транспорт

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы предупредил водителей о сильном снегопаде, который ожидается в столице во вторник, 23 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"ЦОДД: синоптики прогнозируют завтра снег - рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. Будьте аккуратны за рулем, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Внимательно следите за дорогой, не отвлекайтесь на телефон. Это сделает поездку безопасной для вас и других участников движения", - говорится в публикации.

Там уточняется, что для поездок по городу рекомендуется по возможности использовать городской транспорт. "Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам. Напоминаем, что вблизи пешеходных переходов нужно заранее снижать скорость", - добавили в департаменте.

Отмечается, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД, в том числе экипажи на базе КамАЗ.