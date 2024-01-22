Эксперт: в РФ стали чаще диагностировать ожирение в связи с ростом обращений к врачам

Сотрудник Минздрава России Юлия Баланова уточнила, что по итогам обследования представительной выборки населения РФ в возрасте 35-74 лет существенного увеличения случаев ожирения в стране не наблюдается

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Рост количества диагнозов ожирения у россиян связан с увеличением обращений к врачам пациентов с этой проблемой. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова.

В понедельник РБК со ссылкой на сборник Росстата "Здравоохранение в России - 2023" сообщило, что по итогам 2022 года в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения. В 2020 году врачи поставили 372 тысяч таких диагнозов, в 2021 году - 383 тысячи.

"Опубликованные Росстатом данные о заболеваемости граждан ожирением основаны на данных обращаемости граждан в лечебно-профилактические учреждения. Рост больных ожирением во многом связан с проводимой в РФ информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и, как следствие, возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой", - сказала Баланова.

При этом она уточнила, что после пандемии COVID-19 россияне в целом стали чаще обращаться в медицинские организации.

Кроме того, по словам эксперта, итоги обследования представительной выборки населения РФ в возрасте 35-74 лет, полученные в ходе крупнейшего в современной российской эпидемиологии исследования "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации", не показали существенного роста случаев ожирения в стране. Число таких диагнозов составило 35,2%, причем частота случаев ожирения среди женщин, согласно статистическим данным, выше, чем среди мужчин (39,5% против 30%), добавила Баланова.