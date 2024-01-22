ТАСС и Всероссийское общество охраны природы займутся экологической аналитикой

Соглашение будет способствовать реализации совместных информационных проектов, программ, курсов, мастер-классов и других инициатив

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) договорились сотрудничать в деле защиты природы и развивать экологическую аналитику. Соглашение об этом подписали сегодня в пресс-центре ТАСС генеральный директор агентства Андрей Кондрашов и председатель ВООП Вячеслав Фетисов.

"ТАСС будет помогать ВООП, чтобы людям было понятно, почему неизбежно мы все должны заниматься экологией. Нам повезло с поколением: сегодняшние школьники и студенты так озабочены экологическими проблемами, что это просто радует. У нас абсолютно грамотное и очень экологически культурное поколение. Дай бог, чтобы они и взрослых учили, как нужно относиться к нашей природе. Соглашение в том числе имеет своей целью систематизацию нашего сотрудничества в области аналитики. Мы, как агентство, как популяризатор созидательных идей, готовы помогать. А ставить проблемы ребром, говорить об этом открыто с властью, настаивать на каких-то своих решениях - это как раз задача ВООП", - сказал Кондрашов.

На площадке ТАСС можно обсуждать с общественностью и промышленниками стратегию экологической безопасности, считает Фетисов. Также нужно привлекать экспертное и научное сообщество, чтобы общественные организации на площадке БРИКС влияли на принятие решений, которые касаются жизни людей. "Мне кажется, что мы сумеем найти сторонников за пределами нашей страны, чтобы принимать решения в пользу людей", - считает Фетисов, который также является послом доброй воли ООН.

В рамках стратегических партнерских отношений ТАСС окажет информационную поддержку мероприятиям ВООП. Соглашение будет способствовать реализации совместных информационных проектов, программ, курсов, мастер-классов и других инициатив.