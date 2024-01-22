В Петербурге отменили разведение мостов для ледоколов из-за погодных условий

Согласно существующим правилам, при порывах до 12 и больше м/с мосты не разводятся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Запланированную разводку мостов для прохода двух ледоколов в ночь с 22 на 23 января отменили из-за усиления ветра. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель руководителя - капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков.

"Собирались прогнать ледоколы на самый верх, но пришлось отменить разводку из-за погодных условий. Сегодня до 20 м/с может достигать скорость ветра. По правилам, при порывах до 12 и больше м/с мосты не разводятся", - пояснил собеседник.

По его словам, предварительно разведение перенесено на ночь с 23 на 24 января.

Ранее в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" сообщили, что в ночь с 22 на 23 января для прохода двух ледоколов запланировано разведение мостов на Неве и Большой Неве.

Главный синоптик города Александр Колесов отметил в своем Telegram-канале, что во второй половине дня 22 января в Петербурге усилится южный ветер, его порывы будут достигать 15 м/с.

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, на территории города до 13 часов 23 января продлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и гололедно-изморозевых отложений, местами ожидается налипание мокрого снега.