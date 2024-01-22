Суд счел недостаточными доказательства вины обвиняемого в поддержке РФ митрополита УПЦ

Рассмотрение дела перенесли на 19 февраля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Винницкий апелляционный суд решил повторно рассмотреть письменные доказательства по делу митрополита Тульчинского и Брацлавского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафана (Елецких), которого ранее приговорили к пяти годам лишения свободы за оправдание действий России на Украине и посягательство на территориальную целостность страны. Такое решение было принято коллегией судей в ходе заседания.

"Коллегия судей, посовещавшись, постановила: ходатайство защитников <...> удовлетворить, повторно исследовать письменные доказательства в данном уголовном производстве", - приводит вердикт местное издание "Винница.инфо".

Уточняется, что адвокаты обвиняемого требовали отвода судей, но получили отказ. Рассмотрение дела по существу перенесли на 19 февраля, отмечает издание.

7 августа 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что Ионафан приговорен к пяти годам лишения свободы. По версии спецслужбы, иерарх распространял среди верующих пропагандистские листовки, в которых призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Адвокаты осужденного настаивают, что листовки были подброшены во время обыска сотрудниками службы безопасности.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, с февраля 2022 года против священников УПЦ заведено 68 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.