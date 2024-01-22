Сельхозтехника из районов Литвы едет в столицу на акцию протеста фермеров

Председателя Совета сельского хозяйства Игнас Хофманас отметил, что блокировать проспект Гедиминаса участники акции не намерены

ВИЛЬНЮС, 22 января. /ТАСС/. Сельскохозяйственная техника из разных районов Литвы отправилась в столицу на акцию протеста фермеров 23-26 января против бездействия властей в решении наболевших вопросов сектора. Об этом на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией) сообщил общественный Совет сельского хозяйства.

"В Вильнюс прибудут около 800 единиц техники. Ее мы направим на проспект Гедиминаса", - приводятся в сообщении слова председателя совета Игнаса Хофманаса.

На этой главной улице столицы и рядом с ней находятся Сейм (парламент), правительство, Конституционный суд, 7 из 14 министерств, десятки их департаментов, отделов, различные госагентства. Блокировать проспект участники протеста не намерены, техника будет, как они уверяют, стоять по обочинам. Поддержать фермеров, прислав в Вильнюс 50 лесовозов, обещали владельцы частных лесов.

Муниципалитет выдал разрешение на участие в акции 500 единиц техники и до 3,5 тыс. человек во время митингов у здания правительства. Они намечены на среду и четверг.

"Надеемся, что министр сельского хозяйства, который находится сейчас в Брюсселе, не станет там от нас прятаться и выйдет для общения с людьми", - отметил Хофманас.

Фермеры требуют уважительного отношения к частной собственности. Имели место случаи, когда власти отчуждали их земельные угодья при несогласованном расширении охранных территорий. Другими проблемами является затяжной кризис в молочной промышленности, сложности в культивировании многолетних лугов, а также повышение с 2024 года акциза на энергоносители.