Правительство Украины предложило на 50 лет запретить транспортное сообщение с РФ

Запрет распространяется не только на пересечение границ Украины со стороны России, но и прибытие и передвижение по стране любого транспорта зарегистрированного в РФ или принадлежащего российским физическим и юридическим лицам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украинское правительство в своем распоряжении предложило запретить любой вид транспортного сообщения между Россией и Украиной на 50 лет.

"Одобрить и внести в десятидневный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), соответствующих принципам их применения, установленным законом Украины "о санкциях", в транспортный сектор Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте правительства.

Распоряжение касается всех видов транспорта: воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного. Запрет распространяется не только на пересечение границ Украины со стороны России, но и прибытие и передвижение по стране любого транспорта зарегистрированного в РФ или принадлежащего российским физическим и юридическим лицам.

Украина сокращала транспортное сообщение с Россией с 2014 года, регулярно вводя ограничения. В 2019 году было запрещено любое прямое авиасообщение с Россией. Железнодорожное сообщение, а также перевозки морским и автотранспортом сохранялись до начала специальной военной операции, однако их интенсивность резко снизилась по сравнению с 2013 годом. При этом транспортное сообщение с Крымом было полностью разорвано с момента его воссоединения с РФ.