В Турции пока не установили личности погибших, чьи тела обнаружили в Анталье

Окончательно о принадлежности одного из тел станет известно по окончании судебно-медицинской экспертизы

АНКАРА, 22 января. /ТАСС/. Турецкие специалисты продолжают работу по точному установлению личностей погибших, чьи тела в течение последней недели обнаруживали на побережье провинции Анталья, а также в провинции Мугла. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в X (ранее Twitter).

"Считается, что одно из тел, выброшенных на берег в Анталье, принадлежит ранее пропавшей М. Ш. Э (гражданка Турции - прим. ТАСС). Окончательно о принадлежности тела станет известно по окончании судебно-медицинской экспертизы. Считается, что остальные тела могли быть вынесены на побережье Антальи течением, ветром и волнами. Установлено, что одежда на других найденных телах была произведена в Сирии. Есть данные, что в прошлом месяце лодка, на борту которой находились около 90 человек, отплыла от побережья между Ливаном и Сирией в сторону Кипра, через несколько часов связь с ней была потеряна", - написал министр.

По его словам, власти и уполномоченные ведомства "продолжают работу по идентификации выброшенных на побережье тел". Как отметил Ерликая, найденное в расположенной западнее Антальи провинции Мугла тело, предположительно, принадлежит одному из трех нелегалов, пропавших 6 января южнее мыса Куртоглу.

За последнюю неделю на побережье Антальи и Муглы обнаружено девять тел неизвестных. Тела восьмерых человек обнаружены на пляжах Антальи, одно - в Мугле. Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, тела находились в воде достаточно долгое время и сильно пострадали.