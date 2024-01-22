Жители Херсонской области смогут обратиться к врачам дефицитных специальностей в Крыму

Записаться на прием к врачу на полуострове можно через Госуслуги

ГЕНИЧЕСК, 22 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Херсонской области подписало соглашение с Минздравом Республики Крым и департаментом здравоохранения Севастополя о бесплатном лечении жителей Херсонщины по полису ОМС на полуострове, если в области нет нужного специалиста. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Херсонской области.

"В случае отсутствия профильного специалиста в медучреждениях Херсонской области пациенты могут обратиться за первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе и высокотехнологичной, бесплатной медицинской помощью в государственные лечебные учреждения соседних регионов России, в том числе Республики Крым и города Севастополя. Исключение составляет высокотехнологичная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Соответствующее соглашение подписали министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский и директор департамента здравоохранения города Севастополя Виталий Денисов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для бесплатной медицинской помощи на полуострове нужно получить направление от государственного медучреждения Херсонской области, а также иметь временную прописку в Республике Крым или Севастополе при проживании там.

"Записаться на прием к врачу на полуострове можно через Госуслуги. Как отметила директор территориального фонда ОМС Херсонской области Анна Литвиненко, средства на лечение жителей нашего региона в Республике Крым и Севастополе будут направляться из терфонда Херсонской области", - добавили в Минздраве области.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2024 год финансирование оказания бесплатной медпомощи жителям Донбасса и Новороссии за счет бюджетов этих субъектов. Речь идет о той помощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. Норма также распространяется на тех жителей упомянутых регионов, которые не застрахованы по программе ОМС.