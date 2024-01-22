Из Пулкова девять рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за непогоды

В расписании аэропорта возможны изменения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Девять рейсов перенаправлены из аэропорта Пулково на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулкова "Воздушные ворота северной столицы".

"Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов. В настоящий момент на запасные аэродромы перенаправлены девять рейсов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, также из-за порывов сильного бокового ветра задерживаются прибытие и вылет самолетов. В расписании аэропорта возможны изменения.

В частности, как сообщил ТАСС представитель авиакомпании "Россия", по данным на 21:30 мск из Пулкова в связи с метеоусловиями перенаправлены семь рейсов. Так, на запасной аэропорт в Шереметьево ушли рейсы из Архангельска, Волгограда, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и Сочи. Во Внуково были перенаправлены рейсы из Калининграда и вернулся самолет, вылетающий из этого аэропорта, пояснил он.

Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что на территории города до 13:00 23 января продлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и гололедно-изморозевых отложений, местами ожидается налипание мокрого снега. Из-за непогоды отменили запланированную разводку мостов для прохода двух ледоколов в ночь с 22 на 23 января, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя - капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков.