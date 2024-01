Телеканал "Россия" покажет специальный сезон шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

Вести шоу будет Николай Басков. Оно выйдет 2 февраля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специальный сезон вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" выйдет на телеканале "Россия" 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

"2 февраля в 21:30 встречайте на телеканале "Россия" специальный сезон популярного вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!", - говорится в сообщении.

В специальном сезоне проекта будут участвовать только коллективы, победителю достанется кубок шоу и денежный приз в размере 5 млн рублей.

Вести шоу будет Николай Басков. "Мне нравится новый сезон, потому что это неожиданно. В нем выступят уникальные коллективы со всей страны и не только. Это действительно открытия. Бороться коллективам сложнее по сравнению с солистами. И оценивать коллективы <...> будет сложнее, ведь <...> предстоит голосовать за единый организм", - привели в пресс-службе слова Баскова.

В состав жюри, помимо постоянных участников, также войдут Гарри Краулис из музыкального коллектива Jukebox trio и Валентин Форостяный из "Икс-миссия".

Шоу "Ну-ка, все вместе!" - аналог британского проекта All Together Now. В каждом выпуске восемь отобранных участников исполняют известные композиции. Оценивает выступления конкурсантов жюри, состоящее из 100 звезд во главе с Сергеем Лазаревым. Чем больше экспертов встанет во время номера конкурсанта, тем больше баллов он получит.