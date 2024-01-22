В прифронтовом районе Запорожской области спасли отбившегося от стаи лебедя

Птица неподвижно сидела под забором домовладения, на которое указала жительница города Васильевка

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области совместно с МЧС России спасли отбившегося от стаи молодого лебедя от гибели, сообщила администрация в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 22 января 2024 года, жительница города Васильевка Анастасия обнаружила в огороде домовладения своей родственницы молодого лебедя. Взволнованная женщина немедленно обратилась за помощью в ВГА. Прибывшие на подмогу спасатели министерства чрезвычайных ситуаций города Васильевка отправились на поиски пернатого", - говорится в сообщении.

Уточняется, что птица неподвижно сидела под забором домовладения, на которое указала женщина. "Вероятно, лебедь отбился от своей стаи и потерялся. К счастью, январь этого года не слишком холодный. Птица не погибла, но выглядела ослабленной и нуждалась в срочной помощи. Наша команда приняла решение доставить лебедя в село Подгорное Васильевского района, где местный житель по имени Николай содержит домашний питомник с пернатыми. Глава сельского поселения Виталий Зарянов помог найти двор Николая, который откликнулся на нашу просьбу и принял птицу. Теперь лебедю ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.